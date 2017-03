Bị bắt khi về quê ăn Tết

Do làm tốt công tác tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nên tại huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) rất nhiều người dân tham gia tố giác tội phạm và cùng lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo ANTT tại địa phương.

Điển hình: Vào ngày 14/2 (ngày mùng 5 Tết), anh Tùng, ngụ huyện Lấp Vò phát hiện đối tượng Trần Minh Hùng, 22 tuổi, ngụ xã Định An, Lấp Vò là đối tượng có lệnh truy nã về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, anh liền báo tin cho lực lượng Công an. Nhận được tin báo, ngày hôm sau, Công an huyện Lấp Vò kết hợp cùng Công an xã, dân phòng vây bắt được đối tượng.

Qua làm việc, đối tượng Hùng khai nhận vào tháng 6/2012 bị Công an huyện Lấp Vò truy tố về tội tiêu thụ tài sản, đối tượng bỏ trốn đi Bình Dương làm thuê, đến ngày 14/2, Hùng về quê ăn Tết thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hoặc vào lúc 1h sáng 16/2, đang đi công chuyện về đến gần kho gạo Hưng Phát tọa lạc tại xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, anh Tôn, ngụ huyện Lấp Vò nghe có tiếng động lớn phát ra bên trong kho (kho đã ngưng hoạt động không có người trông coi). Nghi có kẻ trộm đột nhập, anh Tôn lại gần nghe ngóng thì phát hiện một đối tượng chạy ra từ trong kho nhảy xuống sông, hai đồng bọn còn lại chạy ra đồng tẩu thoát, anh liền truy hô. Nhiều người dân gần đó lấy xuồng đuổi theo bắt được 1 đối tượng giao cho Công an.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Hải, 24 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang. Do muốn có tiền tiêu xài, Hải cùng hai đồng bọn là Tâm và Khoa (chưa xác minh được địa chỉ) bàn bạc với nhau đột nhập vào kho, nhà xưởng không người trông coi rồi dùng kìm cộng lực cắt trộm dây điện bằng đồng đem bán. Nhưng khi đột nhập vào kho gạo nêu trên, bọn chúng đã bị anh Tôn phát hiện cùng nhiều người dân truy bắt, cùng với tang vật tổng cộng 53,44 mét dây cáp điện các loại, 1 máy dầu, 1 vỏ lãi nhựa, 1 kìm cộng lực.

Hiện Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam đối tượng Hải để xử lý theo quy định của pháp luật.





Theo Ngọc Hân (CAND)