Bị bắt liên tục vẫn lọt lệnh truy nã

Tài là nghi can giết người, trốn khỏi nơi giam giữ từ năm 1992 và suốt 21 nămtrốn lệnh truy nã, Tài đã nhiều lần phạm tội tại TP.HCM, H.Thốt Nốt (cũ) và TP.Cần Thơ, nhưng vẫn không bị phát hiện.Theo kết luận điều tra, ngày 9.2.1992, Tài cùng vợ đi gặt lúa mướn tại xã Vĩnh Trinh, H.Thốt Nốt, tỉnh Hậu Giang (cũ). Tại đây, thấy sòng bài có nhiều người đang chơi nên Tài đã tham gia rồi phát sinh mâu thuẫn và đâm chết anh Nguyễn Văn Hoàng. Ngày 13.2.1992, Công an tỉnh Hậu Giang (cũ) đã khởi tố, bắt tạm giam Tài; hồ sơ sau đó được chuyển sang tòa án để chờ ngày xét xử. Tuy nhiên đến ngày 6.9.1992, lợi dụng sơ hở của cán bộ trại giam, Tài đã bỏ trốn.Tài lên TP.HCM lẩn trốn và nhiều lần gây án. Cụ thể, ngày 3.11.1992, Tài bị Công an Q.1 bắt về hành vi trộm cắp tài sản và bị tuyên phạt 3 năm tù giam. Ngày 13.6.1997, Tài lại bị Công an Q.1 bắt về hành vi trộm cắp tài sản, nhưng không bị truy cứu. Sau đó, Tài trở về H.Thốt Nốt gây án và bị tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, Tài về lại TP.Cần Thơ.Ngày 13.9.2005, Tài gây rối trật tự công cộng nên bị Công an P.Thới Bình (Q.Ninh Kiều) bắt. Do Tài khai nhận là sống lang thang và có dấu hiệu tâm thần nên được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội TP.Cần Thơ sống đến ngày 24.4.2013 mới bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm phát hiện và bắt theo lệnh truy nã.