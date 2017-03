Bị bắt, nghi can đưa nhẫn vàng hối lộ công an

Ngày 13-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Lê Hoàng Bảo (38 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.



Nghi can Bảo bị bắt giữ.

Trước đó, trưa 11-3, Công an xã An Sơn (thị xã Thuận An) tổ chức tuần tra trên tuyến phà An Sơn. Lúc này, Bảo đi xe máy mang biển số 65D1-06124, có mặt ở bờ sông gần tuyến phà qua sông. Khi thấy cảnh sát, Bảo rồ ga phóng xe chạy với tốc độ cao. Ngay lập tức các trinh sát truy đuổi sau 5 km thì bắt được. Kiểm tra trong người, trinh sát phát hiện gói heroin được hàn kín hai đầu.



Tang vật bị cơ quan công an thu giữ.

Tại cơ quan Công an, Bảo đề nghị được hối lộ chiếc nhẫn vàng trọng lượng năm chỉ cho Thượng úy Lê Tuấn Anh, Trưởng Công an xã An Sơn và đồng chí Phạm Tấn Thuận, Phó Công an xã để bỏ qua hành vi phạm tội. Lực lượng công an đã từ chối và đồng thời dẫn giải đối tượng lên Công an thị xã Thuận An để mở rộng điều tra.



Được biết Bảo từng có hai tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản.