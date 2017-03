Bị bắt qua Campuchia đòi tiền chuộc?

Theo Ánh trình bày, khoảng 8 giờ ngày 18-6, Ánh đang chẻ hạt điều tại xưởng của một người trong xóm thì Hoàng Minh Đức (SN 1996, ngụ xã Tân Lập) nhờ Ánh lên ngồi sau xe che cho một cô gái tên Bi (17 tuổi) đang bị công an truy bắt. Sau đó, Đức chở Ánh đến một nhà trọ ở khu vực Cổng Xanh - Nhà Đỏ (huyện Phú Giáo - Bình Dương) rồi tiếp tục cùng 6-7 đối tượng (tuổi 17 - 19) đưa Ánh qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) bằng taxi, sau đó thuê xe ôm chở sang Campuchia.

Sáng 20-6, gia đình chị Thủy nhận được điện thoại từ Campuchia nói rằng Ánh nợ 3.000 USD, nếu không đem tiền trả sẽ bán Ánh cho động mại dâm. Sau 2 ngày thương lượng, các đối tượng đồng ý mức tiền chuộc là 15 triệu đồng. Sau đó, một người chạy xe ôm đến đón anh Nguyễn Sơn Lâm (cậu ruột của Ánh) chở sang Campuchia đưa tiền rồi nhận Ánh về.

Trao đổi với chúng tôi, Ánh cho biết lúc ở Campuchia, Đức dọa không được báo công an, đồng thời xúi Ánh khi về Việt Nam phải tìm cách bỏ thuốc mê vào ly nước của một nữ sinh chung lớp với Ánh vì gia đình em này khá giả. Ngoài ra, trong buổi sáng 22-6, Ánh nghe Đức gọi điện cho đối tượng tên Tâm nói sẽ dụ thêm 2 em ở xã Tân Tiến (huyện Đồng Phú) và thị xã Đồng Xoài.

Ngày 25-6, chị Thủy đưa Ánh tới công an xã để trình báo. Theo chị Thủy, một tháng trước, Đức cũng được gia đình chuộc từ Campuchia với giá 35 triệu đồng. Sáng 6-7, chị Thủy cũng đã gửi đơn tố cáo vụ việc đến Công an huyện Đồng Phú. Trả lời phóng viên, trung tá Dương Văn Mạnh, Trưởng Công an huyện Đồng Phú, cho biết cơ quan CSĐT đang khẩn trương xác minh, hiện chưa thể kết luận có băng nhóm bắt cóc hay “nạn nhân” tự để bị bắt cóc?