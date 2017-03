Bị bắt quả tang “ăn chả“, chồng vờ tự tử cứu “bồ", chết thật

Không ngờ cầu thấp, sông nhỏ, nhưng nạn nhân đã chìm nghỉm vì bị chuột rút. Đằng sau cái chết “lãng xẹt” này là bức tranh buồn thảm về một gia đình từng có thời hạnh phúc viên mãn.

Tự vẫn giả, mất mạng thật

Sự việc xảy ra vào đêm 31/5/2013 trên cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh (thuộc phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Đêm hôm đó anh Nguyễn Anh V. (SN 1978, ngụ khu vực 4, phường An Bình, quận Ninh Kiều) và tình nhân tên T. (ngụ huyện Long Mỹ, Hậu Giang, đang học tại một trường ở Cần Thơ) đi ăn uống tại một quán nhậu. Khi men say ngà ngà, cả hai dắt tay nhau lên cầu tâm sự.

Anh chồng không ngờ hôm đó cô vợ là M. T. Q. (SN 1986) đã đi tìm kiếm từ chập tối. Do nghi ngờ chồng đang ngoại tình nên chị này rủ thêm chị gái đi tìm chồng đánh ghen, đến khoảng 22h phát hiện chồng đang chở một cô gái trẻ trên đường.

Hai chị em bình tĩnh theo dõi lên tận cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh, nơi có khung cảnh khá lãng mạn, được mệnh danh là “thiên đường tình ái” của các cặp đôi.

Thấy chồng cùng “bồ nhí” dựng xe trên cầu, chị vợ bối rối chưa biết xử lí thế nào nên gọi điện thoại về cho mẹ, thông báo bắt được chồng đang ngoại tình. Bà mẹ tức tốc bắt xe ôm đến nơi. Trong lúc đó “anh ả” vẫn vô tư tâm sự trên cầu, lại thêm nhiều hành động thân mật khiến đội quân theo dõi tức tối "nổi lên ngùn ngụt".

Cả 3 người phụ nữ hợp sức bắt tại trận cặp tình nhân đang mê mải trong men say tình. Cô bồ bị túm tóc, bạt tai, anh V. ra sức can ngăn không nổi. Anh chồng ngoại tình túng thế bèn quát lớn và dọa sẽ nhảy sông tự vẫn nếu còn tiếp tục đánh đập. Nghe thế, mấy mẹ con chị Q. càng bức xúc lớn tiếng xỉ vả, trừng trị “kẻ cướp chồng người khác”.

Trong lúc không ai để ý, anh V. bước ra thành cầu rồi bất ngờ nhảy ùm xuống sông trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Cuộc đánh ghen của 3 mẹ con dừng lại, tất cả hốt hoảng đứng nhìn xuống mặt nước. Sau một hồi gợn sóng, mặt nước tối đen im lìm trở lại, không thấy nạn nhân đâu.

Cô vợ trên bờ ngay lúc đó ngất xỉu phải đưa cấp cứu, những người còn lại tá hoả chạy xuống dưới cầu tìm cách cứu nạn nhân. Đúng lúc đó, người ta thấy anh này trồi lên bơi trở lại bờ, mọi người ra sức kêu gọi khuyên can động viên.

Nhưng không hiểu sao gần đến gần bờ anh lại chới với chìm xuống, như bị lôi ngược trở ra giữa sông, một lát sau đã không thấy sủi tăm.

“Trước khi bị chìm, tôi thấy nạn nhân ú ớ kêu cái gì đó, tay vẫy vùng như kêu cứu”, một nhân chứng cho biết. Người dân không thấy anh ngoi đầu lên nữa mới gọi điện thông báo cho công an, kêu đội cứu hộ, nhưng mọi cố gắng lúc này đều vô ích.

Mãi đến sáng hôm sau xác nạn nhân mới được tìm thấy. Kết luận khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do ngạt nước. Điều đặc biệt là anh này biết bơi, sông không sâu và nước không chảy xiết nhưng vẫn bị chết đuối.

Theo cơ quan công an, nạn nhân không chủ ý tự vẫn mà chỉ hù doạ vợ, nhưng trong quá trình bơi dưới sông không may chân bị chuột rút nên dẫn đến tử vong.

Nói về người vợ, sau khi ngất xỉu tỉnh dậy lại ngất lên ngất xuống biết chồng đã chết thật, càng đau đớn hơn khi nghe đồn “bồ nhí” của chồng đang mang bầu, và anh này nhảy cầu dọa tự vẫn để bảo vệ tình yêu với cô ta.

Bao nỗi niềm chất chồng khiến người vợ liên tục bị sốc, dẫu vậy chị vẫn cố gắng nén chịu cùng một số người trong gia đình thuê xe đem thi thể người chồng phụ bạc về quê gốc ở Quảng Nam để mai táng.

Có tiền sinh hư

Đến thăm tổ ấm của đôi vợ chồng trước đây, hàng xóm ai cũng thương xót và bất ngờ trước sự ra đi của người chết. Bố vợ người xấu số cho biết, con gái ông đang đưa xác chồng về quê an táng nên không có nhà.

Bố vợ nạn nhân buồn bã nuối tiếc quá khứ tươi đẹp của con gái, con rể.

Ông kể, anh con rể quê ở Quảng Nam, cách đây gần chục năm vào làm công nhân cho một nhà máy sản xuất thức ăn gia súc gần nhà ông, Q., con gái ông tình cờ quen biết và nảy sinh tình cảm với anh công nhân xa quê.

Đám cưới được tổ chức sau hai năm tìm hiểu. Nhà vợ có nhiều đất, kinh tế khá ổn định, ngoài việc xây phòng trọ cho thuê còn có thêm xưởng sắt. V. là người cần cù chăm chỉ, biết tính toán làm ăn nên gia đình giao xưởng sắt cho con rể quản lý. Chàng rể không phụ lòng tin nhanh chóng điều hành xưởng ăn nên làm ra, thuê gần chục thợ làm việc. Người vợ không phải làm gì chỉ ở nhà chăm sóc gia đình và quản lý mấy phòng trọ.

Vợ chồng V. - Q. có với nhau hai con, con gái đầu lòng học lớp hai, con trai mới sinh được 3 tháng tuổi. Theo nhận xét của người trong gia đình, trước đây hai vợ chồng sống hạnh phúc, ít khi xảy ra cãi cọ. “V. là người sống hiền lành, chăm chỉ, biết cách làm ăn lắm”, ông bố vợ nhận xét.

Nhưng từ khi vợ mang thai đứa thứ hai thì anh chồng sinh tật xấu, cặp bồ với một cô gái khá trẻ đẹp, quê Hậu Giang, đang học ở một trường tại Cần Thơ. Sau tết Nguyên đán vừa rồi, người vợ anh phát hiện chuyện ngoại tình của chồng nên bí mật theo dõi.

Q. từng một lần bắt quả tang chồng đang hú hí với “bồ nhí” tại nhà nghỉ khoảng cuối tháng 2/2013. Cô la hét om sòm, đồng thời gọi người nhà và công an địa phương đến lập biên bản. Khi đó, anh V. đồng ý ký vào biên bản, hứa sẽ không tái phạm bồ bịch trước sự chứng kiến của các bên. Hai vợ chồng làm hoà với nhau nhưng từ đó cuộc sống nặng nề, không hoà thuận như trước.

Khi đó, V. nói ngoài quê Quảng Nam bận việc nên phải về một thời gian dài nhưng cô vợ được một người bạn cho biết thực chất anh ta ra ngoài sống chung với “bồ”, cô ta đang mang bầu.

Không dám tin vào sự thật, Q. bí mật tìm chồng để theo dõi không ngờ những gì người kia nói đúng là sự thật. “Sau việc này con gái tôi bị sốc nặng lắm, không biết khi nào mới ổn định tinh thần trở lại. Hiện nay mình nó phải nuôi hai con, lại không nghề nghiệp. Sau cú này chắc con tôi suy sụp, chẳng dám tin người đàn ông nào khác quá”, ông bố thở dài.

Trao đổi về vụ việc, Đại tá Nguyễn Văn Giáp, Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều cho biết: Vụ việc không có yếu tố hình sự nên cơ quan công an ra quyết định không khởi tố vụ án.

“Dù không ai có tội hình sự trong vụ này nhưng xét về mặt xã hội, nguyên nhân sâu xa của bi kịch là do lối sống không tuân thủ pháp luật một vợ một chồng. Người chồng chết đi, bản thân anh ta là thiệt thòi lớn nhất, còn lại sau lưng là nỗi đau của người thân gia đình, vợ trẻ con thơ. Và tương lai những đứa trẻ sẽ như nào khi thiếu vắng người cha?”, vị cán bộ cảnh sát day dứt.