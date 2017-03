Bị bắt quá tang 'đập đá', nhảy từ tầng 2 xuống đất

23h ngày 24/10, công an phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) kiểm tra hành chính căn nhà 3 tầng của Thái Thanh Tài (23 tuổi). Cơ quan chức năng phát hiện Tài cùng Nguyễn Anh Cường (24 tuổi) và Huỳnh Đình Guynh (19 tuổi) đang sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá.

Tài ngồi bất động cùng với số tang vật, Cường lần theo đường ống thoát nước tụt xuống tầng dưới thì bị bắt giữ. Riêng Guynh chạy ra lan can tầng 2 nhảy xuống. Do vướng người vào dây điện nên thanh niên này ngã xuống đất, chấn thương phần mềm và được công an đưa đi cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, cả ba đều dương tính với ma túy. Tài và Cường khai, Guynh mua một chấm "hàng đá" giá 500.000 đồng tại bến xe trung tâm Đà Nẵng rồi mang về nhà Tài sử dụng chung. Đây là lần thứ 3 trong tháng nhóm này "phê" thì bị bắt quả tang.

Trao đổi với VnExpress.net Trung tá Nguyễn Đông Cung, Phó công an phường Tam Thuận cho biết, ba thanh niên này đều bỏ học sớm, ăn chơi lêu lồng. Do lần đầu vi phạm nên Tài và Cường bị phạt hành chính 750.000 đồng một người. Riêng Guynh lần thứ hai tái phạm nên sau khi ra viện có thể sẽ bị đưa đi cai nghiện.

Một năm trước, công an phường Tam Thuận bắt quả tang 4 thanh niên đang "đập đá" trong khách sạn. Sợ hãi, cả nhóm bỏ chạy, nhảy từ tầng 4 khách sạn xuống đất vào trúng đống cát lớn nên may mắn thoát nạn.

Theo Nguyễn Đông (VNE)