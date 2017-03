Bị bắt sau 22 năm trốn truy nã từ Bắc vào Nam

Chiều ngày 11-10, Phòng Cảnh sát truy nã – PC52 (Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai và Công an phường Hòa Thuận Đông xác minh, bắt giữ Nguyễn Huy Côi (tạm trú đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) theo quyết định truy nã toàn quốc về hành vi “giết người”.



Nguyễn Huy Côi tại cơ quan công an.

Theo Cơ quan công an, năm 1994, do nảy sinh mâu thuẫn với một người tên Ngọ (trú tại thị xã Cam Đường, Lào Cai) nên Côi đã dùng súng tự chế đến “giải quyết”. Sau khi bắn trọng thương anh Ngọ, Côi bỏ trốn khỏi địa phương.

Qúa trình lẩn trốn, Côi từng về lại quê nhà ở Yên Bái. Biết bị truy nã, Côi tiếp tục bỏ trốn vào Lâm Đồng. Năm 2011, Côi xuống Vũng Tàu làm thuê rồi lấy vợ. Đến năm 2015 thì chuyển ra Đà Nẵng sinh sống cho đến thời điểm bị bắt.