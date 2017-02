Bị bắt trong nhà nghỉ sau 20 năm trốn truy nã

Ngày 24-2, tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang làm các thủ tục bàn giao Nguyễn Phong Lục (54 tuổi, thường trú tại Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - bị can bị truy nã từ năm 1996 cho Công an tỉnh Hà Tĩnh xử lý.



Bị can Lục tại cơ quan điều tra Trước đó ngày 22-2, anh Đặng Đình Quỳnh, công an viên xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng nhận tin báo có đối tượng khả nghi bị truy nã đang ở một nhà nghỉ nên báo cho Công an huyện Bù Đăng. Cơ quan chức năng có mặt, phối hợp vây bắt bị can Lục.



Theo lệnh truy nã, bị can chiếm đoạt tài sản trên 1 tỉ đồng của một cơ quan tại Hà Tĩnh và bị truy nã từ năm 1996.

Đến ngày 21-2, bị can Lục lên Bù Đăng thăm người thân thì bị nhận diện.

Quá trình điều tra, bị can Lục khai đã định ra đầu thú nhưng chưa kịp làm thì bị bắt.