Bị bắt vì… chạy làng

Đôi co không lại, con đề huy động năm người bạn đến nhà Mai đòi tiền trúng đề và hai bên tiếp tục đôi co. Thấy lộn xộn, công an đến thu giữ tang vật gồm tịch đề, phơi đề và “mời” luôn hai con bạc này về trụ sở làm việc. Hiện công an quận đang điều tra vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc này. Đã làm chuyện phi pháp còn “lộn xộn” thế này, công an không “vịn” cũng uổng!

VT