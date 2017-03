Bị bắt vì chiếc tivi ăn trộm bể màn hình

Ngày 9-12, VKSND huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết đã hoàn tất cáo trạng và truy tố ra trước TAND huyện Định Quán để xét xử bị can Võ Nguyễn Anh Thư (23 tuổi, ngụ tại khu phố Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai) về tội trộm cắp tài sản.



Theo hồ sơ, khoảng 19 giờ ngày 29-7, Thư đi bộ ngang qua nhà anh Nguyễn Thiện Khiêm (45 tuổi, khu phố Hiệp Lực, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) thì phát hiện thấy nhà anh Khiêm không khóa cửa và cũng không có người trông coi. Thư đã nảy sinh ý định vào nhà anh Khiêm để trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Thư đi vào nhà bằng cửa chính và trộm một tivi nhãn hiệu Samsung.

Thư mang tivi vừa trộm cắp được ra phía sau nhà cất nhưng do sơ suất nên làm bể màn hình. Tiếp đó, Thư gọi điện thoại cho bà Út (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để bán chiếc tivi. Đến ngày 30-7, bà Út đã gặp Thư và mua chiếc tivi trên. Nhưng do tivi bị nứt bể màn hình nên bà Út hẹn thay màn hình xong mới trả tiền. Sau đó, Thư có liên lạc với bà Út thì bà nói không mua nữa vì đó là đồ trộm cắp.

Đến ngày 6-10, trong lúc Thư đang điều khiển xe mô tô biển số 60B4-254.37 tại khu vực thị trấn Định Quán, huyện Định Quán thì bị quần chúng nhân dân phát hiện, bắt giữ.

Qua điều tra, công an phát hiện chiếc xe mô tô biển số 60B4-254.37 là của chị Lê Thị Nguyên đã bị mất trộm vào tối 5-10 tại nhà chị Nguyên ở ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định, huyện Định Quán. Thư khai nhận chiếc xe trên là do một người bạn tên Long, nhà ở khu vực thị xã Long Khánh, Đồng Nai đưa cho Thư sử dụng vào sáng 6-10. Do chưa xác định được nhân thân, lai lịch của đối tượng Long nên cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

Được biết vào đầu năm 2015, TAND huyện Định Quán đã xử phạt Võ Nguyễn Anh Thư tám tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Thư đã chấp hành xong bản án ngày 14-10-2015 nhưng hiện chưa được xóa án tích.