Bị bắt vì đưa hối lộ CSGT 2 triệu đồng

Ngày 4-10, CQĐT Công an quận 9-TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Phong (SN 1971, ngụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) vì đã có hành vi “đưa hối lộ” CSGT.

Trước đó, chiều 2-10, Phong cùng Nguyễn Văn Thông (33 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn-TPHCM) đến chợ đầu mối Thủ Đức thuê anh N.H.P. (25 tuổi) chở chiếc xe SH biển số 30L1- 5458 về TP Vũng Tàu với giá 1,2 triệu đồng.

Trên đường đi, do nghi ngờ xe SH đang chở là xe gian nên anh P. dừng xe ở đài Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM trình báo hai CSGT đội CSGT Rạch Chiếc.

Khi CSGT kiểm tra, Phong không xuất trình giấy tờ mà còn “đút lót” cho hai CSGT 2 triệu đồng để được bỏ qua.

Ngay sau đó, Phong bị 2 CSGT bắt giữ giao công an quận 9 xử lý. Hiện công an quận 9 đang điều tra làm rõ nguồn gốc xe SH xem có phải là tài sản do người khác phạm tội mà có hay không.