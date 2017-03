Bị bắt vì giấu pháo bán dịp tết

Chiều 26-1, Đội đặc doanh Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 13) Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ hai đối tượng: Ngô Văn Giáp (SN 1994) và Ngô Văn Quyền (SN 1992) trú tại xã Diễn Bình, Diễn Châu (Nghệ An). Hai đối tượng thê phòng trọ tại phòng số 8, ngõ 51, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng, TP.Vinh.

Đối tượng Ngô Văn Giáp tại cơ quan điều tra

Số pháo thu giữ được tại phòng trọ của hai đối tượng

Tại hiện trường lực lượng Công an thu được 374 quả pháo nổ các loại được hai đối tượng cất giữ trong phòng để bán. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý hai đối tượng.

Theo Gia Tân (NLĐO)