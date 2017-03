Bị bắt vì liều lĩnh chở 16 kg “thần chết” đi bán

(PLO) Ngày 30-8, Đồn Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vật liệu nổ, bàn giao đối tượng Đinh Văn Nhân (54 tuổi, trú xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh, khởi tố bị can.