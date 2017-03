Bị bắt vì mang súng ra bắn dọa

(PL)- Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Lệ Thủy để điều tra bị can Lê Văn Đồng về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đồng có mâu thuẫn về tranh chấp đất rừng với gia đình người hàng xóm ở xã Ngân Thủy, Lệ Thủy. Khi biết người hàng xóm sẽ cùng các con lên nhổ cây keo của Đồng mới trồng tại khu vực đất đang có tranh chấp thì Đồng về nhà lấy rựa, súng CKC và bốn viên đạn phục kích. Đến khu vực vắng, biết người hàng xóm và các con sẽ đi qua, Đồng chặt cây chặn ngang qua đường rồi nấp vào chỗ khuất. Thấy gia đình người hàng xóm xuất hiện, Đồng bước ra chĩa nòng súng vào khoảng không và bóp cò làm cha con người hàng xóm bỏ chạy tán loạn. Sau đó, Đồng mang súng đến công an đầu thú và bị bắt tạm giam… XUÂN ĐINH