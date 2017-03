Bị bắt vì mua bao thuốc lá bằng tiền giả

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 6/10/2012, một kẻ lạ mặt người đàn ông trung tuổi đi xe mô tô đến quán tạp hóa của gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở Thôn 5, xã Thạch Hương, huyện Thạch Hà dùng một tờ tiền mệnh giá 200.000đồng mua một gói thuốc lá. Phát hiện tờ tiền đó nghi là giả, chủ quán tạp hoá đã tri hô nhân dân đuổi bắt, kẻ lạ mặt đã vứt nhiều tài sản nhanh chân bỏ chạy.



Tên Hải và số tiền giả bị công an thu giữ trong vụ án (ảnh: Công an Hà Tĩnh)



Theo Văn Dũng (Dân trí)

Từ hiện trường để lại là xe máy, điện thoại di động và hơn 26 triệu đồng (trong đó có 33 tờ mệnh giá 200.000 đồng) là tiền giả, Công an huyện Thạch Hà đã khẩn trương vào cuộc.Sau quá trình điều tra, Công an huyện Thạch Hà đã có đủ căn cứ xác định Nguyễn Văn Hải, SN 1975, trú thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị là chủ nhân của toàn bộ số tiền gải nêu trên.Ngày 21/2, CQĐT Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, di lý tên Hải về huyện Thạch Hà để tiếp tục làm rõ vụ án.