Bị bắt vì mua mật khẩu ĐTDĐ bị lấy cắp

Sau một thời gian quen biết nhau qua mạng, ngày 19-2, Hưng chạy xe máy đến điểm hẹn gặp Y. để chở Y. đi chơi. Thấy Y. đeo túi xách trên vai thì Hưng bảo đưa Hưng bỏ vào cốp xe cho an toàn.

Khi đến trước Hùng Vương Plaza, Hưng kêu Y. xuống xe đợi Hưng đưa xe vào tầng hầm gửi, sau đó Hưng bỏ chạy luôn cùng với túi xách của Y. Hưng lấy 400.000 đồng, hai ĐTDĐ Samsung Galaxy và iPhone 5s của Y. rồi vứt giỏ lại bên lề đường.

Hưng mang điện thoại Samsung đi bán, còn chiếc iPhone 5s thì Hưng sử dụng. Đến ngày 22-2, điện thoại trên bị khóa bảo mật bằng tài khoản của Y., không sử dụng được. Hưng mang điện thoại ra cửa hàng Anh Thư nhờ mở khóa nhưng vẫn không được. Thấy vậy Hưng nhờ Nam (chủ tiệm) gọi điện thoại cho Y. để hỏi mua lại mật khẩu. Y. đồng ý bán cho Nam mật khẩu với giá 2 triệu đồng. Y. và Nam hẹn gặp nhau tại quán cà phê ở quận 10 để trao đổi thì Công an quận 5 đã giữ Nam. Từ lời khai của Nam, Hưng bị bắt.

Tại cơ quan công an, Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Riêng Nam thừa nhận do Hưng là khách hàng quen của mình nên giúp mà không biết điện thoại iPhone 5s do Hưng phạm tội mà có.

ÁI NHÂN