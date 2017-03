Bị bắt vì thuê người đánh ghen, cắt tóc, lột quần áo cô gái 19 tuổi

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây bà Tuyết nghi ngờ chồng của mình "cặp bồ" với chị T.Th.T (19 tuổi, quê huyện Nghĩa Đàn, tạm trú xã Nghi Phú, TP Vinh).

Bà Tuyết nhiều lần khuyên chồng "bỏ bồ" quay trở về với mình nhưng chồng không nghe. Bà Tuyết biết chị T. mang bầu khiến thêm nghi ngờ chồng mình là cha của đứa trẻ trong bụng chị T.



Bà Tuyết bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Ngày 10-8, bà Tuyết liên lạc với Bền (trú xã Nghĩa Tiến, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) thuê Bền đến cắt tóc, lột quần áo rồi quay video chị T. với giá 3 triệu đồng. Bền nhận lời và rủ thêm Tuấn (trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) và Đàn (trú xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng thực hiện hành vi làm nhục chị T.



Theo hợp đồng thỏa thuận từ trước, ngày hôm sau (11-8), Bền, Tuấn, Đàn đi xe taxi đi vào nhà bà Tuyết.

Tại đây, bà Tuyết nói: “Ba thằng bay đến phòng trọ của nó đánh đập, cắt tóc, xé quần áo, chụp ảnh và quay camera lại đưa về đây. Lấy điện thoại rồi chị trả cho 3 triệu đồng”. Bà Tuyết đưa trước 1,3 triệu đồng cho Bền.

Ngay sau đó, nhóm Bền, Tuấn, Đàn đi đến phòng trọ của chị T. Tuấn và Bền đi vào phòng trọ còn Đàn đứng ngoài cảnh giới. Khi chị T. cầm chiếc điện thoại Nokia 1208 để gọi thì Tuấn giật cướp lấy và tiếp tục lấy một chiếc điện thoại iPhone 5 trong phòng rồi đưa cho Bền cất giữ.



Ba nghi can (từ phải qua trái), Lưu Viết Bền, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Viết Đàn.

Tuấn dùng tay tát một cái vào mặt chị T., Đàn đi xuống nhà bếp lấy một chiếc kéo lên cắt tóc T. Tuấn lấy điện thoại của Bền để quay và chụp ảnh.

Quay, chụp xong, cả Bền, Tuấn, Đàn lên xe taxi về nhà bà Tuyết đưa ảnh cho bà Tuyết xem rồi đưa điện thoại Nokia 1208 cho bà Tuyết xem cuộc gọi và tin nhắn. Bà Tuyết đưa cho Bền thêm một triệu đồng, hẹn lúc khác sẽ đưa hết số tiền còn lại như thỏa thuận trước đó.

Bền, Tuấn, Đàn chào bà Tuyết ra về. Trên đường về nhà, Bền ném chiếc điện thoại iPhone 5 xuống sông, còn chiếc Nokia 1208 thì Bền giữ lại để sử dụng.

Nhóm trên làm nhục và cướp điện thoại của chị T., may mắn thai chi của chị T. không bị ảnh hưởng.

Sau khi nhận được trình báo sự việc, Công an TP Vinh vào cuộc điều tra, đến ngày 20-8, thực hiện lệnh bắt Bền, Tuấn, Đàn.

Từ lời khai của Bền, Tuấn, Đàn, Cơ quan công an TP Vinh tiếp tục bắt khẩn cấp bà Tuyết.