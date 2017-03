Bị bắt vì trộm điện thoại iPhone 6 rồi cho chuộc lại

(PLO)- Ngày 6-9, Công an thị xã Di An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ nghi can Tô Thị Hương (33 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu cơ quan công an, vào trưa 4-9, Hương đi cùng bạn đến Siêu thị Big C thuộc phường Đông Hòa để mua sắm. Lúc Hương đến quầy bán quần áo thì phát hiện chiếc iPhone 6 plus màu trắng trị giá 9 triệu đồng của chị Linh (ngụ tỉnh Đồng Nai) để nằm chỗ sàn nhà phòng thử đồ nên lén lút lấy điện thoại bỏ vào túi quần rồi ra về và tắt nguồn điện thoại.

Khi về đến phòng trọ, Hương mở nguồn điện thoại thì nhận được cuộc gọi của chị L. xin chuộc lại điện thoại với giá 5 triệu đồng. Lúc này Hương đồng ý để hẹn gặp giao dịch nên chị L. đã báo cơ quan công an. Trong lúc Hương giao điện thoại lấy trộm được cho chị L. để lấy tiền chuộc thì bị lực lượng công an bắt quả tang. VŨ HỘI