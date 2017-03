Bị bắt vì “yêu trẻ” 12 tuổi

Theo cơ quan điều tra, do có quen biết từ trước nên tối 26-7, Hùng rủ em TTD (12 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP Biên Hòa) đi chơi. Do về khuya sợ cha mẹ la mắng nên em TTD đồng ý cho Hùng đưa vào một nhà nghỉ ở xã Tam Phước qua đêm. Tại đây, Hùng đã thực hiện hành vi hiếp dâm em TTD. Sau đó gia đình em TTD phát hiện sự việc nên đã đến trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận đã hai lần làm chuyện “người lớn” với em TTD.

VĂN NGỌC