Bị bẻ cổ ngất xỉu vì kiện kẻ “hại đời” con gái?

Theo lời kể của bà Trương Thị Thi (SN 1975, ngụ xã Bình Trung, huyện Thăng Bình), khoảng 7 giờ sáng 24-8, bà nghe tiếng cãi vã sát nhà nên chạy ra xem thì bị bà Ngô Thị Lai (tên thường gọi là Nhàn), ông Nguyễn Văn Cư (chồng bà Lai) cùng với bà con họ hàng của bà Lai gồm Ngô Thị Tuyết Vinh, Trà Dinh Dưỡng, Ngô Văn Quang, Nguyễn Thị Hoài Sơn, Nguyễn Thị Hoài Duyên và một người tên Hạnh xông vào đánh hội đồng, túm tóc, bẻ cổ, bẻ tay khiến bà Thi ngất xỉu. Bà Thi được mọi người đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện (TP Tam Kỳ) sáng cùng ngày.

Bà Thi bị gia đình kẻ “hại đời” con gái mình đánh hội đồng phải nhập viện điều trị

Bà Thi cho biết cách đó vài ngày, bà Lai có gọi điện yêu cầu rút đơn kiện đối với con trai bà Lai. Khi bà Thi không đồng ý thì bà Lai dọa đánh, thuê giang hồ giết chết cả nhà.

Theo bà Thi, nguyên nhân bà bị đánh có thể là do bà có đơn khiếu kiện con trai bà Lai là Nguyễn Văn Phận (17 tuổi) có hành vi dâm ô với con gái mình.

Trước đó, ngày 12-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình kết luận Nguyễn Văn Phận đã thực hiện hành vi dâm ô trẻ em với cháu B.K.Tr. (4 tuổi, con gái bà Thi). Tuy nhiên, do Phận sinh ngày 14-8-1996, chưa đủ tuổi thành niên nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Dâm ô đối với trẻ em”. Do đó, Phận chỉ bị xử phạt hành chính 750.000 đồng.

Gia đình bà Thi có đơn khiếu nại lên Viện KSND huyện Thăng Bình nhưng đơn vị này có cùng quan điểm với Cơ quan CSĐT Công an huyện, giữ nguyên quyết định không khởi tố hình sự vụ án. Sau đó, bà Thi tiếp tục khiếu nại lên Viện KSND tỉnh Quảng Nam.

Ngày 26-7, Viện KSND tỉnh Quảng Nam có quyết định bác giải quyết khiếu nại của Viện KSND huyện Thăng Bình, yêu cầu Công an huyện Thăng Bình điều tra lại, thu thập chứng cứ một cách toàn diện.

Theo Tr. Thường (NLĐO)