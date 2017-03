Bị bỏ bê, vợ đầu độc chồng

Ngày 3-7, Công an tỉnh Hậu Giang đã tiến hành khởi tố bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Ngàn (SN 1960), trú ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang can tội giết người.

Trước đó, vào ngày 29-6, do mâu thuẫn cự cãi về tiền bạc với chồng là ông Võ Văn Hậu, sinh năm 1959, trú ấp Đông Bình, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Nguyễn Thị Ngàn đã bỏ thuốc trừ sâu vào thức ăn để đầu độc chồng, gây bức xúc, bất bình trong dư luận.

Xôn xao chuyện vợ đầu độc chồng

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi tìm đến nhà ông Võ Văn Hậu, thuộc ấp Đông Bình, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Trong tâm trạng chưa hết bàng hoàng, ông Hậu không thể ngờ những gì đã xảy ra và cho biết: Tối ngày 29-6-2012, ông về nhà ăn cơm với tép rang đựng trong chảo, mới ăn vài miếng cơm với tép, thấy có mùi lạ, ông sinh nghi nên thôi ăn. Lát sau, ông cảm thấy hoa mắt, tức ngực, khó thở, liền cho người nhà hay chạy ra kiểm tra thì phát hiện chảo tép rang đã bị ai đó bỏ thuốc độc vào.

Bắt giữ đối tượng dùng thuốc sâu đầu độc chồng.

Vụ việc ngay sau đó đã được báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành A tổ chức khám nghiệm hiện trường thu giữ mẫu thức ăn… xác minh làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, mẫu tép rang thu tại hiện trường đã bị nhiễm độc nặng, chuyển màu đen xám. Nhân lúc nạn nhân đi vắng, đối tượng đã lẻn vào trộn thuốc trừ sâu vào tép để đầu độc giết chết ông Hậu.

Trung tá Phạm Minh Thời, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành, cho biết: “Sau khi xác định đây là một vụ đầu độc, lực lượng Công an huyện Châu Thành phối hợp với phòng chức năng Công an tỉnh tập trung điều tra làm rõ đối tượng gây án. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, qua công tác điều tra, xác minh, chúng tôi đã xác định được đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đó chính là người vợ đang chung sống với ông Hậu, bà Nguyễn Thị Ngàn. Lệnh bắt khẩn cấp bà Ngàn đã được thực hiện 4 ngày sau đó”.

Vì đâu nên nỗi

Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, bà Ngàn khai nhận toàn bộ vụ việc. Khoảng một năm trước, qua giới thiệu của người thân, bà quen biết và quyết định chung sống như vợ chồng với ông Võ Văn Hậu.

Bà Ngàn thì thôi chồng, còn ông Hậu thì vợ chết và cả hai đều có những đứa con riêng, có người đã lập gia đình. Thế cho nên việc hai người đến chung sống với nhau không nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các con. Nhưng cuối cùng, cả hai cũng xây dựng tổ ấm cho riêng mình ở phía sau vườn ông Hậu.

Thời gian đầu, ông bà ăn ở với nhau khá hạnh phúc cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, không lâu sau đó thì giữa hai người phát sinh mâu thuẫn cự cãi. Bà Ngàn trách ông Hậu đối xử tệ bạc, không quan tâm đến gia đình, đến bà, chỉ lo cho các con riêng của ông, hoặc thường bỏ nhà đi đánh bài…

Mâu thuẫn càng trở nên nhiều hơn khi ông Hậu bất ngờ trúng số khoảng 100 triệu đồng. Theo bà Ngàn, số tiền này bà không được giữ, ông Hậu chỉ cho bà một ít còn bao nhiêu đưa hết cho các con riêng của mình. Khoảng 10 ngày trước khi vụ việc xảy ra, hai người đã có một cuộc cãi vã với nhau khá gay gắt. Trong lúc nóng giận, bà Ngàn có nói: “Ông mà đối xử tệ bạc với tôi thì tôi sẽ thuốc cho ông chết”. Ông Hậu nói: “Bỏ được thì cứ bỏ…”.

Ngày 29-6, bà Ngàn từ TP.Hồ Chí Minh về nhà thì không thấy ông Hậu đâu, trong lòng bà cứ nghĩ đến chuyện ông Hậu không còn nghĩ đến mình nữa. Sự ích kỷ hờn ghen lại trỗi dậy, khiến bà mất hết cả lý trí, phải làm một việc gì đó để trả thù cho sự tệ bạc này. Nghĩ vậy, bà Ngàn liền ra sau vườn lấy bọc thuốc dạng khô, hạt nhỏ treo ở chuồng gà, mở cửa khóa đi vào nhà bỏ thuốc vào chảo tép rang rồi bỏ đi, sau đó mới hay việc đầu độc bất thành. Gia đình ông Hậu đã báo chính quyền, lực lượng công an. Ngày 3-7, bà bị khởi tố bắt khẩn cấp về tội danh giết người.