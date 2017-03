Bị bỏng xăng khi tranh quyền thừa kế nhà

Sáng 11-8, ông Phạm Dũng Sỹ, Trưởng Công an xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, hiện đang phối hợp cùng Cơ quan công an huyện Nghi Lộc điều tra làm rõ vụ việc nghi án đổ xăng đốt ở xóm 13, xã Nghi Phong, làm một phụ nữ bị bỏng.

Chiều 10-8, người dân xóm 13, xã Nghi Phong nghe tiếng cãi nhau rồi tiếng la hét, kêu cứu từ sân ngôi nhà hai tầng của anh Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1965) – vừa qua đời.

Khi mọi người dân chạy đến thấy chị Phạm Thị Thủy (39 tuổi, em dâu anh Dương) đang bị lửa cháy, bị bỏng, xung quanh nồng nặc mùi xăng. Mọi người dập lửa và đưa chị Thủy đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, anh Dương là con trai thứ tư trong gia đình có sáu anh, chị em. Anh Dương chưa lập gia đình và vừa hoàn thành căn nhà hai tầng to, đẹp trị giá khoảng một tỉ đồng. Vừa qua, anh Dương tử vong đột ngột. Sau khi anh Dương qua đời, gia đình anh Nguyễn Văn Lễ (45 tuổi, em trai của anh Dương) dọn đến nhà của anh Dương để lại để ở và thờ phụng anh.