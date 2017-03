Bị can cầm đầu phá rừng cổ thụ ở Lâm Đồng sa lưới

Như chúng tôi đã thông tin, đầu tháng 7-2016, Bộ Công an kết hợp các lực lượng khác triệt phá đường dây khai thác, vận chuyển, buôn bán gỗ tại khu vực rừng phòng hộ giáp ranh giữa ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Đồng Nai. Công an bắt giữ, khởi tố 10 người. Riêng Hà “đen” nhanh chân bỏ trốn, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát lệnh truy nã. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nơi Hà lẩn trốn, chiều 18-8 đã bắt giữ.

Liên quan đến vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng này, hạt trưởng và một hạt phó kiểm lâm huyện Bảo Lâm bị điều chuyển công tác để chờ thi hành kỷ luật vì để xảy ra phá rừng trong thời gian dài.