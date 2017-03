Bị cần cẩu đè trúng, một công nhân trọng thương

Theo các nhân chứng cho hay vào thời điểm trên họ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía công trình xây dựng trụ sở Công an phường Hàng Bông. Nhiều người chạy đến thì phát hiện một người đàn ông tuổi trung niên bị cần cầu của công trình đè trúng, máu chảy ở vùng đầu. Ngay sau đó, người này đã được đưa tới BV Việt Đức để cấp cứu.



Được biết đơn vị thi công công trình là Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Minh. Đây là công trình mới thi công xây dựng trụ sở Công an phường Hàng Bông do Công an TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết hiện đã tạm ngừng thi công công trình này.