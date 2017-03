Bị can diễn lại hành vi giết vợ con trưởng ban dân vận

Ngày 17-11, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Châu Đức đưa bị can Châu Minh Nhân đến xã Quảng Thành thực nghiệm việc bị can sát hại vợ con ông Bùi Xuân Thường, Trưởng ban Dân vận huyện Châu Đức.

Người dân tập trung khá đông nhưng công an không cho ai lại gần nhà ông Thường, nơi xảy ra vụ án. Khi được đưa đến bằng xe đặc chủng, Nhân đội mũ lưỡi trai màu đen, áo xám tro, mang túi xách, bình tĩnh diễn lại toàn bộ vụ án mà Nhân đã khai nhận trước đó.

Khi được đưa đến cổng nhà ông Thường, Nhân chỉ vị trí mà bị can đã ngồi trước khi gọi lớn thăm dò; chỉ con đường mà Nhân đi vòng ra sau nhà và vị trí Nhân nhặt tuýp sắt rồi cầm theo khi vào trong.





Bị can Nhân (đi trước, cầm túi xách) vào nhà ông Thường để diễn lại vụ án. Ảnh: CTV

Nhân cũng chỉ cánh cửa đã đứng để quan sát khi con trai ông Thường về nhà và diễn lại hành vi sát hại, giấu xác em này. Bị can cũng mô tả việc sát hại vợ ông Thường, mô tả hành vi lấy nữ trang của nạn nhân…

Theo một công an tham gia buổi thực nghiệm, Nhân mô tả và diễn lại rất khớp về thời gian, địa điểm, diễn tiến vụ án cũng như hành vi lục đồ, trộm tổ yến và hành vi lấy xe máy của con trai ông Thường rồi bỏ trốn…

Như chúng tôi đã thông tin, chiều 24-10, ông Thường về nhà sau buổi làm việc thì phát hiện vợ nguy kịch trong phòng ngủ liền đưa đi cấp cứu nhưng bà đã tử vong. Tiếp đến, mọi người phát hiện con trai ông cũng tử vong trong nhà. Ngay hôm sau công an đã xác định được nghi phạm Nhân nên tung quân truy bắt. Đến sáng 26-10, Nhân bị bắt giữ tại Gò Vấp sau chuyến đi ra Bình Định để đòi tiền. Nhân không hề có ý định bỏ trốn sau khi gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vì nghĩ rằng công an sẽ không để mắt đến mình.