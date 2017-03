Bị can Dương Chí Dũng từng bị triệu tập trước khi bỏ trốn

Cuộc họp báo do thiếu tướng Nguyễn Tiến Lực, Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ công an chủ trì.Đại tá Trần Duy Thanh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tham nhũng (C48), Bộ Công an cho biết, ngay từ thời điểm tháng 1.2012, C48 đã phát hiện những sai phạm trong việc thực hiện lắp đặt ụ nổi thuộc dự án nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía nam.Vào hồi tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bắt tạm giam 4 bị can có liên quan đến hành vi tham ô tài sản.Trong số này có bị can Trần Hải Sơn - Tổng giám đốc Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines. Các bị can này đã có dấu hiệu nâng giá vật tư, quyết toán khống trong việc sửa chữa ụ nổi để chiếm đoạt số tiền trên 2,5 tỉ đồng.Trong quá trình điều tra vụ việc nói trên, C48 đã phát hiện có nhiều dấu hiệu sai phạm trong việc đầu tư dự án nói chung và mua sắm ụ nổi nói riêng.Theo điều tra, khi chưa được Thủ tướng phê duyệt thì ngày 27.6.2007, ông Dương Chí Dũng (lúc này là Chủ tịch HĐQT Vinalines) đã ký quyết định phê duyệt dự án nhà máy sửa chữa tàu biển tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư 3.854 tỉ đồng.Tuy nhiên, dự án này sau đó đã bị đội lên thành 6.489 tỉ đồng. Tương tự, việc mua sắm ụ nổi cũng đã bị đội giá lên gấp đôi so với dự toán ban đầu. Tự ý quyết định đầu tư khi chưa được Bộ GTVT cập nhật dự án vào quy hoạch… và chưa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4805/VPCN-CN ngày 31.8.2006. Trình, phê duyệt, tổ chức mua ụ nổi (hạng mục chính của nhà máy) trước thời điểm ông Dũng phê duyệt dự án nhà máy một năm và khi chưa được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao mặt bằng xây dựng nhà máy nên khi ụ nổi mua về không có địa điểm để lắp đặt dẫn đến toàn bộ dự án bị đình trệ.Trong sự việc này, cơ quan cảnh sát điều tra xác định ông Trần Hữu Chiều, Phó tổng giám đốc Vinalines là người đề nghị, ông Mai Xuân Phúc (tổng giám đốc thời điểm đó) trình, ông Dương Chí Dũng (Chủ tịch HĐQT) ký phê duyệt.Các hành vi này được xác định là làm trái với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, luật đầu tư, luật đấu thầu.Ngày 17.5, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án tham nhũng, khởi tố bị can đối với các ông Dũng, Chiều, Phúc.Tuy nhiên, vào thời điểm tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam thì ông Dương Chí Dũng đã bỏ trốn. Đáng chú ý, đại tá Nguyễn Duy Thanh cho biết, trước thời điểm C48 tống đạt các quyết định nói trên thì đã triệu tập ông Dũng lên cơ quan cảnh sát điều tra để làm việc. Tại đây, ông Dũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình.Tương tự, ông Chiều và ông Phúc cũng lần lượt thừa nhận các hành vi của mình. Đối với việc ông Dũng bỏ trốn trước thời điểm bị khởi tố, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ động cơ, cũng như có hay không việc lộ lọt thông tin dẫn đến ông này bỏ trốn.Trong vụ việc này, Bộ Công an đánh giá đã gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Chính phủ, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.Theo Thái Uyên - Lê Quân (TNO)