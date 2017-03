Bị cằn nhằn, đánh vợ già bể thận

Cường và bà Phạm Thị Bước (SN 1963, ngụ Thanh Tuyền, Dầu Tiếng) sống với nhau như vợ chồng.

Tối 19-2, Cường đi nhậu, thấy chồng về nhà quá khuya nên bà Bước cằn nhằn, sau đó giữa hai người đã xảy ra cãi vã. Cường lao đến đấm đá vợ túi bụi, rồi còn dọa chém. Đến khuya thì họ đi ngủ. Sáng hôm sau, Cường phát hiện vợ đã tử vong nên hô hoán rằng “vợ mình tử vong do bị trúng gió”.

Nhận được tin báo, công an địa phương và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành các bước khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân và bước đầu xác định bị hại Phạm Thị Bước tử vong do ngoại lực tác động khiến dập lá lách, bể thận, xuất huyết não. Qua đấu tranh, Cường đã khai nhận hành vi phạm tội. Đối tượng này bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.