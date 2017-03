Công an tỉnh Long An vừa công bố quyết định của Bộ Công an về việc cảnh cáo thượng tá Nguyễn Thành Triệu, phó trưởng phòng xây dựng công tác phong trào.

Ông Triệu đã gửi đơn tố cáo một số cán bộ có dấu hiệu sai phạm, khi các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, thẩm tra thì không có chứng cứ. Dù cơ quan chức năng đã trả lời nhưng ông vẫn tiếp tục gửi đơn tố cáo.



Theo TƯỜNG VÂN (TTO)