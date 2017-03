Bị cánh quạt làm rách “của quý”

Theo gia đình anh C., khi sửa chiếc quạt gió bị hư, cánh quạt đột ngột hoạt động và cắt ngay “của quý” của anh, làm lớp da phủ bên ngoài bị bong tróc. Anh C. được sơ cứu tại bệnh viện tỉnh và chuyển đến Bệnh viện Bình Dân. Tại đây, anh C. được các bác sĩ cắt lọc phần da bong tróc “của quý” do đã bị hoại tử, đồng thời tái tạo lớp da mới bằng cách chôn “của quý” dưới lớp da bìu. Được biết, đây là lần thứ ba Bệnh viện Bình Dân thực hiện phẫu thuật tạo hình “của quý” cho các ông.