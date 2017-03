Bị cáo lãnh 8 năm tù

Chiều qua (20-6), TAND tỉnh Đồng Nai đã xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Anh Thăng tám năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, thấp hơn bốn năm so với mức thấp nhất của khung hình phạt mà VKS truy tố (khoản 3 Điều 112 BLHS).

Do vụ án liên quan đến thuần phong mỹ tục, nạn nhân lại là trẻ em nên tòa đã xử kín. Khoảng vài chục người thân của bị cáo, đồng thời cũng là người thân của nạn nhân từ xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất đón xe xuống TP Biên Hòa dự phiên tòa đã phải chờ ở ngoài phòng xử.

Gã cậu họ thất đức

Theo hồ sơ, bốn năm trước, cha mẹ cháu P. (sinh năm 1993) gửi cháu về nhà ngoại ở xã Gia Tân 1 (Thống Nhất) để đi học. Ngay trong đêm đầu tiên, cháu P. đã bị Thăng - cậu họ giở trò đồi bại. Sau khi làm bậy, thấy chỗ kín của cháu chảy máu quá nhiều, Thăng bồng cháu ra trạm y tế xã cấp cứu và nói dối với cán bộ trạm xá là “Cháu P. đi tiểu bị cọc đâm”.

Do không cầm máu được, trạm y tế xã phải chuyển cháu P. lên Trung tâm Y tế khu vực (nay là Bệnh viện đa khoa huyện Thống Nhất), sau chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Đồng Nai rồi Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM). Lúc đưa cháu P. đi cấp cứu, Thăng luôn ở bên cạnh và đe dọa sẽ giết cháu nếu cháu khai ra sự thật.

Được tin báo, cha mẹ cháu P. ba chân bốn cẳng vào ngay bệnh viện. Khi tỉnh dậy, cháu P. đã kể lại toàn bộ câu chuyện mình bị Thăng hiếp dâm như thế nào. Cháu P. xuất viện với bệnh án “chấn thương âm hộ, chưa rõ nguyên nhân”. Lúc đó cháu mới được 11 tuổi.

Thương lượng để chạy tội

Theo cha mẹ cháu P., sau khi biết vụ việc, họ đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an xã Gia Tân 1. “Ông Vũ Xuân Chãi - lúc đó là trưởng công an xã cử ông Nguyễn Xuân Lý (công an viên, nay là phó công an xã) đến lấy lời khai con tôi. Ông Lý bảo tôi kêu thợ đến “hiện trường” chụp lại dấu vết rồi lấy đi nhiều giấy tờ liên quan đến vụ việc” - cha cháu P. kể. Theo lời ông, vài ngày sau người bên gia đình ngoại cháu P. gọi ông đến đưa tám triệu đồng và nói đấy là tiền của mẹ Thăng (Việt kiều Mỹ) gửi về để đưa cho ông Chãi lo chuyện. “Do thiếu hiểu biết nên tôi tức tốc cầm số tiền trên đến đưa cho ông Chãi để ông xử lý” - cha cháu P. nói.

Ít lâu sau, mẹ của Thăng về, đưa cho gia đình cháu P. chín triệu đồng gọi là hỗ trợ viện phí. Ngoài ra, bà này còn viết giấy bán căn nhà mà Thăng đang ở cho cha cháu P. nhưng không lấy tiền (thực chất xem như cho). Tuy nhiên hai tuần sau, lấy lý do nhà này dành để thờ cúng, mẹ của Thăng đã lấy lại nhà, đồng thời viết giấy hứa sẽ nuôi cháu P. đến khi cháu đủ 18 tuổi và lập gia đình cho cháu. Theo đó, mỗi tháng bà sẽ gửi về 1,5 triệu đồng để chu cấp tiền nuôi cháu P. Đổi lại, gia đình cháu phải làm giấy bãi nại. Tờ giấy này có đoạn: “Nếu tôi không làm bổn phận và trách nhiệm với bất cứ thời gian nào mà tôi bỏ rơi thì bố mẹ của cháu P. sẽ bắt con tôi đi tù”.

Phần vì thiếu hiểu biết, phần nghĩ dù sao cũng là chuyện trong họ hàng, lại được hứa hẹn giúp đỡ vật chất nên cha mẹ cháu P. đã không yêu cầu công an giải quyết tiếp. Nhưng rồi sau đó gia đình Thăng bội ước, không đưa thêm đồng nào. Cha cháu P. kể: “Nhiều lần lên hỏi ông Chãi nhưng ổng bảo gia đình đã giải quyết rồi nên không biết phải làm sao”. Câu chuyện thương tâm sẽ dần rơi vào quên lãng nếu như gần đây, cha cháu P. không tình cờ nói chuyện với một người quen có hiểu biết và được hướng dẫn làm đơn tố cáo. Nhờ thế mà vụ việc đã được lật lại.

Xử thấu lý đạt tình

Về trách nhiệm của Công an xã Gia Tân 1, qua xác minh, Công an huyện Thống Nhất cho rằng ông Chãi không thừa nhận có biết vụ việc, có nghe gia đình cháu P. tố cáo và không hề nhận tiền bạc gì. Công an huyện kết luận chưa đủ cơ sở để xác định ông Chãi có vi phạm nên chỉ kiểm điểm, phê bình ông trước đơn vị do để xảy ra trọng án trên địa bàn mà không biết.

Tại phiên tòa hôm qua, Thăng thừa nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai của cháu P. và những người liên quan khác. Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên (thành viên Chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí của Pháp Luật TP.HCM, người bảo vệ quyền lợi miễn phí cho cháu P.) nhắc lại chuyện thương lượng trước đây của gia đình Thăng. Bị cáo đã đồng ý mỗi tháng sẽ chu cấp cho cháu P. 1,5 triệu đồng kể từ ngày xử cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. Đại diện VKS cũng ghi nhận sự thỏa thuận này và đề nghị tòa xử Thăng từ tám đến 10 năm tù. Luật sư cũng đề nghị một mức án tương xứng với tính chất mức độ phạm tội và có xem xét những tình tiết giảm nhẹ để giảm hình phạt cho bị cáo.

Cuối cùng, do xét thấy Thăng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, tự giác đầu thú, thành thật khai báo, ăn năn hối cải... nên tòa đã cân nhắc, xử phạt Thăng dưới khung hình phạt đến bốn năm tù như trên.

Kết quả phiên xử đã làm người thân của bị cáo, đồng thời là người thân của cháu P. hài lòng nhưng họ cũng không tránh khỏi ngậm ngùi. Nhiều người đã bật khóc. Người thương cảm cho cháu P. vì sau khi xảy ra chuyện bị chấn thương tâm lý nặng nề, cháu đành xin bố mẹ nghỉ học hẳn sau thời gian cố gắng đến trường mà không thể “nhét thêm được chữ nào”. Người thì giận trách Thăng đã nông nổi, thiếu kiềm chế dẫn đến chuyện thương tâm. Một người thân của Thăng nói: “Tòa xử vậy là thấu lý đạt tình rồi, không khéo để nạn nhân kháng cáo là coi chừng tăng án đó!