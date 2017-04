Bị chặn bắt, kẻ trộm đâm xe vào công an

(PLO). Sáng 20-4, thông tin từ Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự Đặng Ngọc Phước (33 tuổi, ngụ ở Tiền Giang) để điểu tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 19-4 tại địa bàn Mỹ Tho, Phước cùng đồng phạm bẻ khóa xe PCX rồi chạy về TP.HCM để tiêu thụ nhưng bị truy đuổi và bắt giữ tại địa bàn tỉnh Long An.



Nghi can Phước (ảnh HÀ HUY)



Công an thu giữ ngay tang vật vụ trộm (ảnh HÀ HUY)

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều 19-4, do nhà có thợ vào sửa chữa nên anh N.Đ.K (ngụ ở phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) dựng xe Honda PCX bphía trước nhà hàng xóm kế bên.

Phước cùng một đồng phạm tên Nghĩa lợi dụng lúc anh K đi mua đồ về pha nước cho thợ đã ra tay bẻ khóa xe rồi cùng tẩu thoát.

Công an TP Mỹ Tho sau khi nhận thông tin trình báo đã triển khai lực lượng truy đuổi, thông tin vụ việc cho công an tỉnh bạn để phối hợp và đã chặn bắt được Phước khi tại địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng phát hiện và yêu cầu dừng xe thì Phước cho xe lao thẳng vào lực lượng công an hòng thoát thân nhưng đã bị tóm gọn.