Bị chặn lại, tên trộm lao xe thẳng vào đám đông

Theo CQĐT Công an huyện Hương Sơn, khoảng 18h20' ngày 5/11 khi đang chuẩn bị ăn cơm tối gia đình anh Phan Văn Dần ở xóm Hồ Vậy, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn đã phát hiện một thanh niên lạ mặt đang cố bẻ khóa xe máy để ăn trộm.



Thấy vậy, gia đình anh Dần tri hô người dân vây bắt, tuy nhiên, tên này đã nhanh chân nhảy lên xe máy do một tên khác chờ sẵn bên ngoài theo Quốc lộ 8A tầu thoát. Không để hai tên trộm thoát thân anh Dần cùng nhiều người dân đã dùng xe máy, ô tô truy đuổi, nhiều người dân quen biết ở các địa bàn lân cận cũng được liên lạc đón lỏng hai tên trộm này.



Chạy được hơn 20km, đến địa phận xã Sơn Trung, hai tên trộm đã bị rất đông người dân chặn lại. Bị bao vây, tên cầm lái liều mạng phi xe thẳng vào số đông người chạy thoát. Dù trước một tình huống rất nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một người dân đã kịp thời lách người chụp lấy áo của tên ngồi sau giật mạnh khiến tên này ngã nhào xuống đường. Tên trộm sau đó đã lĩnh đủ đòn của người dân trước khi bị bàn giao cho Công an huyện Hương Sơn.

Tại CQĐT tên trộm khai danh tính là Lê Văn Hòa (SN 1981) trú tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, Thanh Hóa. Khám xét người của tên Hòa Công an huyện Hương Sơn đã thu giữ 7 đăng ký xe máy tại nhiều tỉnh thành, trong số này có một đăng ký xe tên Hòa khai vừa trộm của một gia đình tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn. Về đối tượng đã bỏ trốn, tên Hòa chỉ khai tên Hùng mà không rõ quê quán, tuổi tác.

Hiện Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục đấu tranh để truy bắt đối tượng còn lại.

Theo Văn Dũng - Huy Thái (Dân trí)