Bị chê nhỏ mà xấc, thanh niên vác mã tấu đến quán nhậu

Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Việt (ngụ xã Cẩm An, TP Hội An) về tội cố ý gây thương tích.



Chân dung nghi phạm Việt

Tối 10-3, ba thanh niên gồm Nguyễn Hà Minh Trí, Phan Văn Nam và Phạm Văn Huệ (cùng ngụ phường Tân An, TP. Hội An) rủ nhau đi nhậu tại một quán trên địa bàn phường Cẩm Châu.



Một lúc sau, Việt được gọi đến để nhậu cùng. Tại đây, khi nghe cuộc nói chuyện của Trí và Nam ở phía bên ngoài có ý chê Việt “nhỏ mà xấc” nên Việt bực bội. Khi Trí và Nam quay lại bàn nhậu, Việt tuyên bố “Tau vô đây một mình thì tau về được. Còn đánh tau đừng để tao lết về được chứ không là mệt với tau”. Nói xong Việt đứng dậy bỏ đi về.

Về đến nhà, Việt lấy một cây mã tấu và rủ thêm hai người nữa trở lại quán nhậu. Tại đây, Việt đã dùng mã tấu chém Trí, Trí đỡ được rồi bỏ chạy. Việt tiếp tục đuổi, dùng sống mã tấu phang vào người Trí. Người đi cùng Việt cũng chạy tới dùng ghế đánh Trí.

Sau khi nhóm người của Việt bỏ đi, Nam đưa Trí vào bệnh viện để cấp cứu. Giám định cho thấy Trí bị thương tích 19%.

Việt từng có tiền án 2 năm tù về tội giao cấu với trẻ em.