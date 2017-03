Bị chém chết đúng ngày sinh nhật

Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết vừa quyết định tạm giữ hình sự Ngô Văn Đồng, 22 tuổi, trú tại thôn Ninh Kiều, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn và Nguyễn Quyết Tiến, 21 tuổi, trú tại thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn để điều tra, làm rõ các hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào tối 10/11, tại thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên dẫn đến án mạng. Nạn nhân được xác định là anh Đường Khắc Sơn, 23 tuổi, trú tại thôn Nam Tiến, xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, hiện làm thuê ở thôn Thụy Hương, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội đã đến hiện trường thu thập tài liệu chứng cứ. Nạn nhân bị hung thủ dùng dao phay chém một nhát ngang bụng làm đứt động mạch chủ dẫn đến tử vong. Còn anh Hồ Đức Trường, 20 tuổi, ở đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, là bạn anh Sơn cũng bị chém một nhát vào đùi…

Nguyên nhân xảy ra vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong quán thịt vịt tại thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân vào tối 10/11. Hôm đó, anh Sơn tổ chức sinh nhật tại đây. Bàn bên cạnh có Tiến cùng một số bạn đang ngồi uống rượu. Trong khi ăn uống, giữa nhóm bạn anh Sơn và nhóm bạn của Tiến đã xảy ra xô xát dẫn đến đánh nhau.

Anh Sơn đuổi đánh Tiến và được mọi người can ngăn nên thôi. Tiến ức vì bị anh Sơn đuổi đánh ngay tại quê nhà, đã điện thoại nhờ Đồng trả thù. Đồng mang theo 1 dao phay đến quán thịt vịt và nhìn thấy các anh Sơn, Trường mang ống tuýp nước ra định đánh Tiến. Đồng xông vào chém anh Sơn một nhát ngang bụng và chém anh Trường một nhát vào đùi và rời khỏi hiện trường.

Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đã bắt Nguyễn Quyết Tiến về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngày 13/11, sau khi được cơ quan Công an tích cực vận động, Đồng đã đến trụ sở Công an huyện Sóc Sơn đầu thú.

Theo T.Hoà - Hiền Thanh (CAND)