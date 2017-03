Bị chém chết trước cửa nhà chưa rõ nguyên nhân

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, một thanh niên tên N.V.T khi đi ngang qua nhà ông Trốn thì thấy ông này nằm bất tỉnh, máu chảy nhiều, nên đã đến Công an xã Ninh Phụng báo tin. Tuy nhiên, do nghi ngờ thanh niên này say rượu nên công an xã Ninh Phụng không đến hiện trường ngay. Đến 4 giờ sáng, vợ ông Trốn phát hiện chồng mình nằm chết ngay trước cửa nhà nên đã hô hoán. Sau đó, một người hàng xóm cấp báo cho Công an xã Ninh Phụng.



Hiện trường vụ án là trước căn nhà của ông Trốn

Tại hiện trường, ông Trốn nằm gục trên vũng máu với vết chém sau gáy gần đứt lìa cổ. Theo một điều tra viên, ông Trốn tử vong do viết chém chí mạng này. Theo nhận định ban đầu, của cơ quan chức năng đây có thể là một vụ giết người cướp tài sản. Tuy nhiên, tiến hành khám nghiệm căn nhà, cơ quan chức năng không phát hiện mất tài sản gì, nhưng có sự xáo trộn đồ đạc. Đến 11 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an thị xã Ninh Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ án.