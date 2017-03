Bị chém chết vì trò chuyện với vợ người khác

Công an TP Vinh và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục truy bắt nghi can Trần Văn Cường (29 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) để điều tra vụ án giết người trên đường Đặng Văn Thụy (khối 15, phường Cửa Nam, TP Vinh).

Hiện trường vụ án.

Trước đó, Trần Văn Trì (28 tuổi, trú xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) - người chở Cường đi gây án đã bị bắt tạm giữ để phục vụ điều tra vụ án giết người trên.

Chiều 2-6, Trì chở Cường đi trên đường Đặng Văn Thụy. Khi đi đến trước ngõ 21 Đặng Văn Thụy thì Cường gặp anh Võ Đình Toàn (trú phường Cửa Nam) đang đứng nói chuyện với vợ của Cường là chị Hòa (25 tuổi, chị Hòa và Cường đang sống ly thân).



Lúc này, Cường nổi cơn ghen và nghĩ rằng vợ mình sắp đi chơi cùng anh Toàn. Nghe theo lời Cường, Trì dừng xe lại để Cường nhảy xuống dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Toàn. Chị Hòa vào can ngăn cũng bị Cường chém vào người. Sau khi thấy anh Toàn gục tại chỗ, cả hai bỏ mặc nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh Toàn và chị Hòa được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh Toàn đã tử vong trong đêm 2-6.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan Công an TP Vinh phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án, truy bắt các đối tượng. Trì bị bắt giữ vào ngày 3-6.

Cường đã có năm tiền án về tội giao cấu với trẻ em, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản...