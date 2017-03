Bị chém vì khuyên cha bỏ rượu

Hoảng hốt, ông bố Nguyễn Đình Hậu (48 tuổi, trú tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) như tỉnh "cơn mê" vội cùng người nhà đưa con trai Nguyễn Đình Hùng (26 tuổi) đi cấp cứu.

Sau khi bảo quản cánh tay, các bác sĩ đã chuyển anh Hùng ra Hà Nội để phẫu thuật. Ông Hậu sau đó đến cảnh sát đầu thú. Hiện, ông này bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả xác minh, ông Hậu uống rượu say, nằm ngủ quên ngoài đường và được hàng xóm dìu về nhà. Sáng hôm sau (22/7), khi bố tỉnh rượu, anh Hùng đã khuyên can. Bực tức, ông Hậu bỏ đi, quay về vào buổi trưa khi có chút hơi men trong người. Đứa con trai duy nhất của ông tiếp tục góp ý nên giữa hai người xảy ra to tiếng. Ông Hậu cầm dao xông vào chém, anh Hùng giơ tay đỡ và bị đứt lìa bàn tay.

Theo N.Khoa (VNE)