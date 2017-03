Bị chia tay, đâm chết người tình

Nạn nhân là bà Trần Thị Huyền (SN 1967, quê Trà Vinh, phụ bán tại quán), bị đâm nhiều nhát, dù được chở đi cấp cứu nhưng đã tử vong.



Nhiều người kể lại, trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 15-12, có một thanh niên đến ngồi uống cà phê tại quán nước gần quán phở để chờ bà Huyền.



Sau khi quán phở nghỉ bán, người thanh niên gọi bà Huyền ra trước quán ngồi tâm sự. Trong lúc nói chuyện, bất ngờ người thanh niên rút con dao giấu trong người ra đâm bà Huyền.



Một số người đang làm việc gần đó phát hiện tri hô nên hung thủ bỏ chạy bộ về đường Bình Tây.



Do nhiều người hô hoán, đuổi theo suốt tuyến đường nên hung thủ phải chạy vào trụ sở BCH Quân sự phường 1 để bị bắt.



Tại Công an phường 1, đối tượng giết người khai tên Đỗ Tây Nguyên (SN 1976, quê Trà Vinh), thừa nhận hành vi giết bà Huyền do bị người tình nói lời chia tay.



Một số người dân sống gần quán phở cho biết nạn nhân đã có gia đình ở quê nhà, lên TPHCM phụ bán phở rồi cặp bồ với Nguyên.

