Bị chích điện lấy mất 200 triệu đồng

Chiều 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã kết hợp cùng công an hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang bắt khẩn cấp Dư Quốc Trọng (33 tuổi, An Giang) cùng đồng bọn là Nguyễn Phúc Vinh (23 tuổi), Nguyễn Trọng Quốc Bảo (29 tuổi) và Nguyễn Văn Thu (23 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định 4 nghi can trên là những thanh niên ăn chơi lêu lỏng, không nghề nghiệp ổn định ngụ tại 3 tỉnh khác nhau nhưng đã kết bạn rồi cùng lên kế hoạch đi cướp để lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Đêm 12/12/2010, thấy anh Nguyễn Văn Mỹ ở TP Long Xuyên (An Giang) chở một người bạn bằng xe máy về hướng TP Cần Thơ nên cả nhóm lấy khẩu trang bịt mặt lên hai xe máy chạy theo. Chờ lúc vắng người bọn chúng đã ép xe anh Mỹ vào lề đường rồi dùng roi điện chích anh Mỹ và người ngồi sau ngất xỉu, cướp đi trên 200 triệu đồng.

Theo Thiên Phước (VNE)