Bị chó đuổi, rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào khoảng 20h30’ ngày 8/8, tại tầng 3 lô Y, chung cư Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, TPHCM. Nạn nhân là thanh niên tên Phú (23 tuổi, quê Tây Ninh).

Chung cư Hoàng Diệu nơi xảy ra vụ tai nạn hy hữu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 8/8, Phú đến nhà của bạn ở chung cư Hoàng Diệu chơi. Khoảng 20h30’, Phú ra lan can ngồi chơi, bất ngờ bị một con chó đuổi cắn. Phú đã nhảy lên thành lan can tránh và không may bị ngã xuống đất.

Người dân đã nhanh chóng đưa Phú vào bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng, Phú đã không qua khỏi. Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến sáng 9/8, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Theo Đình Thảo (Dân trí)