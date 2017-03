Bị cho nghỉ việc, nhân viên tống tiền giám đốc

Cuối năm 2013, Khải được cha gửi vào làm công ty dịch vụ xe khách Thanh Nguyên, quận 10 do ông HMC làm giám đốc. Khải được ông C. phân công dùng xe máy đưa đón khách từ các điểm trung chuyển về công ty. Tháng 6-2014 vừa qua, ông C. tình cờ phát hiện Khải hít “keo chó” và có xin tiền của khách. ông C. yêu cầu Khải nghỉ việc nhưng Khải không đồng ý. Ngoài ra, Khải có những lời lẽ đe dọa, yêu cầu ông C. phải đóng tiền bảo kê bến bãi đậu xe ở trước cư xá Lý Thường Kiệt là 80.000 đồng/ngày.

Do thái độ hung hăng của Khải, ban đầu ông C. buộc phải chấp thuận yêu cầu này. Đến cuối tháng 7-2014 không thể chịu đựng được nên ông C. chính thức đuổi việc Khải. Từ đó, Khải đe dọa sẽ chém giết ông C. Khải thường xuyên đến trụ sở Công ty Thanh Nguyên để chửi bới, quậy phá, xin tiền và gây phiền hà cho khách…..

Chiều 15-8, Công an phường 7, quận 10 đã bắt giữ Khải khi y vừa xuất hiện tại Công ty Thanh Nguyên để uy hiếp, nhận 800.000 đồng từ tay ông C.

T.KHUÊ