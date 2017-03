Bị chủ đánh, một người làm công phải đi cấp cứu

Hai anh Nhi và Khanh là người làm thuê xin nghỉ, đã bị chủ cơ sở giày dép là Lý Hiệp Đức đuổi đánh. Một người làm công khác là anh Nguyễn Văn Bắc vội vào can ngăn thì bị Đức quơ bình hoa đập lên đầu, phải đi cấp cứu.

Phóng viên đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy chứng kiến anh Bắc trong tình trạng đầu băng gạc, máu chảy khắp mặt mũi, choáng và buồn nôn. Theo anh Bắc, khi anh vào can thì ông Đức lấy bình hoa đập vào đầu, tiếp sau đó là đánh bằng ghế và ổ khóa.

Bác sĩ Phạm Trí Dũng, Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết nạn nhân Bắc bị chấn thương phần mềm ở đầu do bị đánh. Lúc 13 giờ 30, bệnh nhân Bắc đã được xuất viện về nhà.

Thiếu tá Bùi Văn Bân, Phó Trưởng Công an phường 4, quận 10, cho biết công an phường đã mời ông Lý Hiệp Đức đến làm việc. Ông Đức khai sau những ngày về quê nghỉ Tết và lên lại thành phố, anh Bắc xin nghỉ việc. Sau đó, giữa hai người đã có lời qua tiếng lại. Do tức giận, ông Đức đã cầm bình hoa đập vào đầu anh Bắc khiến anh bị thương.

Cũng theo thiếu tá Bân, trong ngày hôm qua, sau khi xuất viện, anh Bắc đã làm đơn xin miễn xử lý hình sự đối với ông Đức. Tại Công an phường 4, quận 10, ông Đức đã xin lỗi anh Bắc và sẽ chịu tất cả các chi phí điều trị.