Bị công an kiểm tra, nữ tài xế phóng xe bỏ chạy bạt mạng

Hiện công an quận Ninh Kiều đã mời bà T về trụ sở làm việc đồng thời đưa xe ô tô do bà này điều khiển về trụ sở để làm rõ mọi việc.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 10 giờ 30 phút trưa 13-2, lực lượng công an phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều tiến hành tuần tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực chợ Xuân Khánh thuộc đường Mậu Thân (nối dài).









Hiện trường chiếc xe do bà T. cầm lái bỏ chạy sau khi bị lực lượng công an chặn lại.

Lực lượng công an phát hiện ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 83A-036.67 đậu đỗ sai quy định và trên xe không có người. Trong lúc công an tìm chủ phương tiện thì một phụ nữ từ trong quán cà phê gần chỗ xe ô tô đang dừng đậu bước ra (sau này được xác định là bà T.T.T- PV) nhưng không chịu xuất trình giấy tờ và sau đó vào xe nổ máy bỏ chạy về hướng cầu Quang Trung.





Hiện trường bà T. đỗ xe sai quy định (do công an phường cung cấp)

Tổ công tác của công an phường Xuân Khánh truy đuổi và ra hiệu lệnh cho nữ tài xế dừng xe nhưng người này vẫn không chấp hành. Thậm chí xe của lực lượng công an vượt lên chặn đầu xe nhưng vẫn bị xe ô tô lách qua để tiếp tục bỏ chạy. Phải đến khi xe công an vừa chận đầu vừa chặn phía sau thì xe ô tô biển kiểm soát 83A-03667 mời dừng lại nhưng lùi xe và va vào xe máy của lực lượng đang thi hành công vụ. Lúc này người lái xe ô tô vẫn không xuống xe để làm việc cho đến khi Cảnh sát 113, CSGT xuất hiện.

Bà T cho rằng khi đậu xe ô tô bà vẫn cò ngồi trên xe và công an phường đến đề nghị kiểm tra giấy tờ bà nghĩ lực lượng này không được kiểm tra giấy tờ xe của người dân nên mới lái xe bỏ đi. Bà T còn cho rằng công an phường trong lúc truy đuổi đã cúp đầu xe và sau xe của bà là không đúng luật…