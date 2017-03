Bị công an mời, chú rể “trẻ con” bỏ trốn

(PL)- Ngày 24-3, ông Trương Minh Nguyền, Trưởng Công an xã Hưng Điền B (Tân Hưng, Long An), cho biết cô dâu Nguyễn Thị Mỹ Tiên (17 tuổi) cùng chú rể Hà Ngọc Toán (14 tuổi) cùng ông Hà Ngọc Tính (cha củaToán) đã bỏ trốn vào rạng sáng ngày 22-3 khi bị công an mời đến làm việc.

Toán mới 14 tuổi nhưng ông Tính vẫn quyết định cưới vợ cho con. Đám cưới được tổ chức linh đình tại nhà ông Tính vào ngày 14-3 nhưng chính quyền địa phương không phát hiện. Sau khi nghe dân phản ánh, công an xã xuống tận nơi tìm hiểu, gửi giấy mời những người liên quan thì cô dâu, chú rể trốn khỏi địa phương. Trước đó có phóng viên một tờ báo xuống gia đình tìm hiểu vụ đám cưới “trẻ con” đã bị gia đình ông Tính xách cây rượt, phải bỏ chạy lên xã trình báo. A.AN