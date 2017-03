Bị công an tóm gọn khi đang chia ma túy

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, sau một thời gian theo dõi, lực lượng công an phường Tân Hiệp đã ập vào chòi lá trong quán cà phê tại khu phố 3 bắt quả tang Khoa và Hải đang phân nhỏ ma túy ra từng gói.





Hai nghi can Khoa và Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Vũ Hội

Khám xét tại chỗ trên người hai nghi can, công an phát hiện thêm 4 cục heroin với trọng lượng hơn 3 gram trong túi ni lon.

Lời khai ban đầu của hai nghi can, vì cùng nghiệm ma túy nên thường xuyên đi xe máy đến ngã tư An Sương (quận 12, TP.HCM) để mua về sử dụng và bán lại kiếm lời. Nghi can từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện cơ quan công an phường Tân Hiệp bàn giao hai nghi can cho công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ.