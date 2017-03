Bị CSGT tuýt còi, lao vào đấm đá túi bụi

Đối tượng Lê Quang Hải

Khi đến địa bàn khu phố 3 P.Bình Chiểu Q.Thủ Đức thì bị lực lượng CSGT trạm Rạch Chiếc ra hiệu dừng xe vì vi phạm lấn tuyến.



Tuy nhiên Hải không chấp hành mà bỏ chạy thêm khoảng 50m thì cho xe dừng lại. Ngay lập tức 2 CSGT là Lê Văn Mân và Nguyễn Hoài Nam đến yêu cầu Hải xuất trình giấy tờ để kiểm tra.



Lúc này Hải liên tục dùng lời lẽ thô tục để chửi bới 2 cảnh sát và bất ngờ Hải lao đến đấm đá túi bụi vào mặt anh Nam khiến anh dập môi, máu ra đầy miệng.



Sau khi gây án cả 3 tên bỏ xe lại hiện trường và tìm cách bỏ trốn.



Ngay khi nhận tin báo, CS 113 công an Thủ Đức có mặt giải quyết vụ việc và tạm giữ xe ôtô tang vật.



Biết không thể trốn thoát, sáng 12/11 Hải đã đến công an đầu thú.



Xét thấy hành vi của Hải đã có dấu hiệu phạm vào tội ‘chống người thi hành công vụ” được quy định tại điều 257 BLHS nước CHXHCN Việt Nam nên cơ quan công an đã tạm giữ để phục vụ điều tra.

Theo Vũ Sơn (Bee)