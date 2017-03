Bị cứa cổ vì dựng xe giữa đường

Lê Thanh Nhàn đã khai nhận hành vi cố ý gây thương tích của mình. Theo ông Huỳnh Văn An, phó trưởng công an xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định), chỉ vì mâu thuẫn nhỏ do xe chở trái cây của anh Anh để giữa đường cản xe máy của Nhàn nên xảy ra cãi vã.

Lê Thanh Nhàn

Nhàn bỏ về, trong lúc say rượu, nhớ lại chuyện cũ, Nhàn mang dao rủ Lê Đăng Thống (SN 1980, ở xã Phước Hoà) đến chợ Phước Thắng khống chế cứa cổ anh Anh.

Hiện công an địa phương đang áp dụng biện pháp cấm Nhàn rời khỏi nơi cư trú và phối hợp với công an xã Phước Hòa củng cố hồ sơ truy tố Nhàn cùng đồng bọn về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo XUÂN THỨC (Bình Định Online)