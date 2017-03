Bị đâm chết vì… đòi 300.000 đồng bị mất

Chiều ngày 12/3, tại xóm Tân An, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là Mai Văn Kiếm (SN 1966, trú tại xóm Bắc Lợi, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu).

Trước đó, vào lúc 9h sáng ngày 12/3, Nguyễn Văn Hạnh (SN 1968, trú tại xóm Tân An, An Hòa, Quỳnh Lưu) đã tổ chức uống rượu. Trước khi uống, Hạnh có mời Mai Văn Kiếm và 2 người nữa cùng đến nhà để uống rượu. Đến 12h trưa cùng ngày, sau khi tiệc rượu kết thúc thì Kiếm và 2 người bạn cùng đi xe máy ra về, sau đó Hạnh lên giường nằm ngủ. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, Kiếm đánh xe máy sang nhà Hạnh gọi dậy và nói: “Tao uống rượu ở nhà mày bị mất 300.000 đồng” rồi một mực hỏi Hạnh “Mày có lấy tiền của tao không?”. Hành khẳng định là không lấy. Một lúc sau Kiếm lấy điện thoại ra và gọi cho con trai là Mai Văn Long (SN 1995) và Hồ Vĩnh Luận (1977) ở cùng xã đi xe máy đến nhà Hạnh đe dọa. Tại đây, Kiếm lấy chiếc điếu cày ở nhà Hạnh định đánh thì lập tức Hạnh lấy con dao dài khoảng 20cm đâm một nhát vào ngay ngực trái của Kiếm. Cú đâm bất ngờ khiến Kiếm ngã gục xuống nền nhà, máu chảy lênh láng. Nhát dao hiểm đâm trúng tim nên Kiếm đã tử vong ngay tại chỗ. Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đã cử các cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường để bảo vệ, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua điều tra, xác minh vụ việc, công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt giữ đối tượng Hạnh. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Theo Doãn Hòa - Nguyễn Duy (Dân trí)