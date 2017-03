Bị đâm chết vì đòi… hôn

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: VIẾT LONG

Trước đó, khoảng 21 giờ, tối 10-8, Ánh cùng với Nguyễn Quốc Anh (19 tuổi), Lương Hoàng Vũ (20 tuổi), Nguyễn Hải Nhật Minh (22 tuổi), Hoàng Lê Tuấn Long (21 tuổi), Nguyễn Thị Xuân Ly (35 tuổi) và Nguyễn Văn Phụng (24 tuổi, đều ngụ TP Huế) tập trung tại phòng trọ của Ánh để uống bia.

Do từng có thời gian quan hệ yêu đương nên sau hai giờ ngồi nhậu, giữa Ánh và Phụng có lời qua tiếng lại. Sau đó, Ánh trách Phụng nói nhiều, Ánh tát tai làm Phụng tức giận bỏ về. Tuy nhiên, khi ra đến cổng trọ, Phụng lại quay vào phòng để... đòi hôn Ánh. Do say rượu nên Phụng liên tục dồn Ánh vào tường để ép hôn nhưng bị Ánh chống cự quyết liệt.

Trong lúc tức tối, Ánh lấy dao Thái Lan nằm ở góc phòng đâm Phụng một nhát làm anh gục tại chỗ. Thấy vậy những người trong bàn nhậu đưa Phụng đến Bệnh viện Trung ương Huế, nhưng do vết đâm sâu làm Phụng tử vong trên đường đi cấp cứu.

Được biết, Ánh sống trọ với một con gái hai tuổi. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

VIẾT LONG