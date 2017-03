Bị đâm chết vì không cho… ngủ chung

Trước đó, khoảng 21 giờ, ngày 26-6, tại khu công trình xây dựng cống thoát nước thuộc ấp 17, xã Phong Tân, huyện Giá Rai đã xảy ra vụ giết người. Nạn nhân là Nguyễn Văn Ngọc (SN 1982), quê tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định hung thủ là Nguyễn Trọng Hiền (SN 1980), ngụ xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã bỏ trốn sau khi gây án. Đến 2 giờ, ngày 27-6, lực lượng công an bắt được Hiền.

Tại cơ quan công an, Hiền khai nhận đã gây ra cái chết cho Ngọc vì tuy làm chung công trình nhưng nạn nhân không cho Hiền… ngủ chung mùng.